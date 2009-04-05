Яценюк: Москва ставитиме на того, хто сильніший

Росія не робитиме ставку на якого-небудь кандидата в президенти України. Таку думку в інтерв`ю "Эхо Москвы" висловив колишній спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк.

Він пояснив свою позицію тим, що підтримка з боку Росії для самого кандидата означає програш.

"Ставка з Москви на якого-небудь кандидата в президенти України означає програш усередині України", - таку думку висловив колишній спікер Верховної Ради України Арсеній Яценюк. На його думку, "Росія не має інтересу ставити на якогось одного кандидата, у Москви буде тільки один інтерес: Москві потрібні зрозумілі люди, з якими можна працювати", - підкреслив він і додав, що "Москва ставитиме на того, хто сильніший, ставитиме не на вибори, а ставитиме на подальші відносини". "Москві потрібні зрозумілі, чіткі, прагматичні підходи, якщо сказано слово, воно повинне бути виконане", - сказав він. А.Яценюк також підкреслив, що українці "хочуть бачити не промосковського, не провашингтонського президента, а проукраїнського і прокиївського президента". "Будь-які політичні змови чи то із Заходом чи то зі Сходом означають тільки одне - це видача векселів вже перед президентською кампанією, а їх доведеться потім гасити, а векселі бувають різні", - сказав він.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна не втручалася в президентські вибори в Росії – ніхто не розігрував "українську карту і не робив ставку з Києва", - відзначив колишній спікер Верховної Ради України.