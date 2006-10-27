Тимошенко змусить Кушнарьова відповідати за свої слова

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко обіцяє подати судовий позов проти одного з лідерів Партії регіонів Євгена Кушнарьова, якщо з його боку не припиняться звинувачення на її адресу щодо незаконної діяльності на посту керівника ЄЕСУ.

Про це вона заявила у четвер, 26 жовтня, в ефірі програми "Я так думаю" на каналі "1+1".

Така реакція Тимошенко була пов`язана з висловом Кушнарьова щодо того, що в 1996-1997 році компанія ЄЕСУ співпрацювала з російсько-американською кампанією "Ітера", яка, за його словами, була "практично монопольним постачальником середньоазіатського і російського газу в Україну".

"Я прошу вас задуматися, чому в народі вже багато років називають вас газовою королевою", - сказав Кушнарев. Він відзначив, що саме непрофесійні дії "помаранчевої влади" призвели до значного зростання цін на газ.

"Коли Путін приїхав до України, вам потрібно було не бісики йому пускати, а домовлятися про ціну на газ", - сказав Кушнарьов.

Зі свого боку лідер БЮТ продемонструвала ухвалу Верховного Суду України, згідно якої усі кримінальні справи проти неї були закриті у зв`язку з відсутністю складу злочину.

"Якщо ви відміните такі рішення суду, тоді говоріть такі речі, а ні, то ви завтра отримаєте позов до суду, який вас змусить відповідати за свої слова і за те, що ви торкаєтеся моєї честі і гідності", - сказала лідер БЮТ.

Корреспондент