Яценюк пролітає?

Президія партії «Народний Союз Наша Україна» затвердила персональний склад Статутного комітету по підготовці до другого етапу третього з’їзду НСНУ на чолі з народним депутатом Борисом БЕСПАЛИМ і Програмний комітет на чолі з першим заступником голови Центрального виконкому НСНУ Ігорем ЖДАНОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член президії Ради «Нашої України», народний депутат Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

За його словами, до 4 листопада з областей мають надійти пропозиції до програми і статуту партії, а 7 листопада усі групи мають узагальнити пропозиції.

На запитання, чому не була підтримана пропозиція голови Ради НСНУ Романа БЕЗСМЕРТНОГО, щоб Програмний комітет очолив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК, П.ЖЕБРІВСЬКИЙ відповів, що А.ЯЦЕНЮКА не було сьогодні на засіданні президії НСНУ.

«Це все-таки технічна робота», - сказав він. За словами П.ЖЕБРІВСЬКОГО, президія вирішила, що, швидше за все, до другого етапу з’їзду НСНУ буде підготовлено тезисно наміри щодо зміни програмних документів, після цього відбудеться обговорення у областях і за півроку можна буде вийти на грунтовну програму партії.