Соціалісти підметуть Донеччину

Соціалісти завтра в усіх регіонах України проведуть заходи, спрямовані на поліпшення благоустрою прибудинкових територій, дитячих майданчиків, місць відпочинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, так, у Сумах активісти міської організації та члени обкому СПУ очистять від сміття майданчик, де розташоване дитяче містечко ім. архітектора Ю.Граділя, відремонтують і пофарбують малі архітектурні форми та огорожу.

На Донеччині 28 жовтня стартує акція соціалістів "Чистий двір - чиста вулиця - чисте місто". Цього дня соціалісти всіх міських і районних організацій області планують вийти на суботник “і не тільки словами, а й ділом відзначити 15-річний ювілей СПУ”, зазначили у прес-службі.

"Впевнений, що ми знайдемо багато активних людей, які наслідуватимуть наш приклад, турбуватимуться про свої подвір`я, будинки, під`їзди. Наші дії - це також звернення на адресу муніципальної влади, яку ми закликаємо краще ставитися до своїх професійних обов`язків. Я переконаний, що люди оцінять нашу ініціативу - адже вона принесе користь всім", - наголосив перший секретар Донецького міськкому СПУ О.ІВАЩЕНКО.

У багатьох регіонах заходи в рамках Всеукраїнського соціалістичного суботника стартували ще на минулих вихідних.

Наприклад, у Шепетівці (Хмельницька область) спільними зусиллями соціалістів та мешканців міста було очищено від бруду та сміття значну центральну територію міста, а у новому парку, що біля будинку культури, висаджено 300 саджанців різноманітних дерев, повідомили в СПУ.

У Полтавській області соціалісти особливу увагу присвятили благоустрою території навколо пам`ятників, меморіальних знаків, історичних місць.

"Нам - соціалістам, приємно робити справи, які зроблять місто кращим. Цим ми відрізняємося від інших партій - колективізмом, дисципліною і конкретними діями", - зауважив депутат міської ради від СПУ Борис ПЕТТЕР.