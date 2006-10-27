Політрада НСНУ (фоторепортаж)

Політрада партії “Народний Союз Наша Україна” підтвердила повноваження Романа БЕЗСМЕРТНОГО як керівника партії. Про це журналістам повідомив член Політради Юрій ПАВЛЕНКО. Він зауважив, що на початку засідання Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сам порушив питання про зміну керівництва, але Рада відмовилась це робити.

У свою чергу інший член Політради НСНУ Микола КАТЕРИНЧУК в інтерв’ю журналістам висловив думку, що старе керівництво партії має піти у відставку, включаючи і його самого. Він висловив думку, що головою партії має бути безпосередньо Віктор ЮЩЕНКО, і це рішення має бути проголосовано на з’їзді.

Член Політради НСНУ Петро ПОРОШЕНКО, відповідаючи на запитання, яким він бачить політичне майбутнє партії, зазначив, що з цим визначиться з’їзд.

Член Політради Євген ЧЕРВОНЕНКО сказав журналістам, що порушить на Раді партії питання про те, що «всі варіанти ЛТД типу «За ЄдУ» і інших проектів зверху, вони приречені». Він висловив сподівання, що буде знайдено формулу, як формувати партію за демократичним принципом «з низу». Він також висловив сподівання, що “сьогодні Бог дасть розум всім членам Політради”.