Янукович підписав лист, який показував Чуркін в РБ ООН - Сергеєв

На зверненні нині біглого екс-президента Віктора Януковича до президента РФ Володимира Путіна про введення російських військ в Україну був підпис Януковича.

Як повідомляє Цензор, про це заявив колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв в ході своїх вільних свідчень в Оболонському районному суді Києва у справі про держзраду Януковича, де виступає в якості свідка.

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"Так, підпис був! Підпис був!", - сказав він на питання адвоката Януковича Мешечка.

Адвокат попросив зачитати протокол допиту Сергєєва в Нью-Йорку в тій частині, де мова йде про підписи. Там говориться, що з того місця, де він сидів - він не бачив текст листа, який показував Чуркін. І далі зміг з ним ознайомитися пізніше - і без підпису Януковича.

"Так, після засідання ми змогли ознайомитися, і підпис був", - відповів Сергєєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колегія суддів Оболонського районного суду Києва провела чергове засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням Януковича в державній зраді.

Янукович обвинувачується у вчиненні

держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

Наступне засідання суду відбудеться 17 серпня.