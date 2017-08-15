Трагедія МН17 і референдум в Нідерландах стали серйозними випробуваннями для двох країн - посол

Трагедія МН-17 та нідерландський референдум щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС стали серйозними іспитами у двосторонніх відносинах України та Нідерландів.

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На цьому наголосив під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним посол Нідерландів Кейс Кломпенхаувер у зв’язку із завершенням його дипломатичної місії у Києві, повідомляє прес-служба МЗС України.

«Cпівпереживання та солідарність громадян України з нідерландським народом стосовно трагедії рейсу МН-17 назавжди залишаться у моїй пам'яті», - заявив нідерландський дипломат.

Міністр та посол висловили впевненість, що винні у збитті літака рейсу МН-17 будуть притягнені до відповідальності, а українсько-нідерландська співпраця у цьому зв'язку є надзвичайно важливою.

Клімкін побажав Кломпенхауверу успіхів у подальшій діяльності.