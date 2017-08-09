Більше 43% німців не згодні з пропозицією заморозити кримське питання – Die Welt

Більше 43% німців не згодні з позицією лідера німецьких лібералів Крістіана Лінднера, який заявив, що питання анексії Криму необхідно тимчасово "загерметизувати".

Такими є результати опитування дослідницького інституту Civey на замовлення газети Die Welt, передає «Європейська правда».

43,2% опитаних не згодні з тим, що на анексію Криму слід тимчасово заплющити очі, водночас 44,4% погодилися з Лінднером, що спочатку слід досягти прогресу за іншими пунктами відносин з Москвою, а потім вже згадувати про Крим.

Варто зазначити, що позицію Лінднера найбільш гаряче підтримали прихильники його партії – 65,5% виборців Вільної демократичної партії схвалили її. Крім того, його підтримали понад 60% прихильників правопопулістської "Альтернативи для Німеччини".

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Соціологи також відзначили, що кількість німців, які категорично не згодні тимчасово відкласти питання анексії Криму, є відчутно вищою за кількість тих, які категорично підтримують такий варіант – 24,7% проти 17,4%.

Позицію Лінднера більше підтримують німці старше 65 років (48,5%), тоді як молоді люди віком від 18 до 29 років у більшості не згодні заплющити очі на анексію півострова.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня лідер Вільної демократичної партії Німеччини Лінднер заявив, що Європі слід тимчасово відмовитися від спроб домогтися вирішення питання про статус Криму і спробувати поліпшити відносини з Москвою.

У свою чергу координатор політики ФРН щодо Росії Гернот Ерлер, коментуючи заяви Лінднера, погодився, що спочатку необхідно покласти край кровопролиттю в Донбасі, а потім порушувати питання про Крим.