Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не бачить себе на посаді Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із студентами Київського Національного економічного університету.

Відповідаючи на запитання: «Чи бачите Ви себе на посаді Президента України?», О.МОРОЗ сказав: «Ні», а потім додав: «А на що це мені?».

Він зазначив, що був ініціатором змін до системи влади, при якій кожен інститут влади має свої функції, свої обов’язки і права. За словами О.МОРОЗА, якби він став Президентом у 1999 році або в 2004 році, він все одно б займався змінами до Конституції України.