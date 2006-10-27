Наша Україна підтримала Тимошенко

"Наша Україна" пропонує тимчасово відсторонити Юрія БОЙКА від посади міністра палива та енергетики.

Як ідеться у заяві “Нашої України”, переданій агентству УНІАН, 26 жовтня на українському телебаченні була оприлюднена інформація про існування корупційних схем у сфері газопостачання. “Наша Україна” переконана, що суспільство повинно знати повну інформацію з одного із найболючіших питань національної безпеки України. Українські громадяни повинні отримати перевірені факти щодо реального стану справ, а також діяльності органів влади та господарюючих суб’єктів у газовій сфері, йдеться у заяві.

“Наша Україна” вважає, що “вчорашні виступи лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО щодо причетності до компанії “РосУкрЕнерго” міністра палива та енергетики Ю.БОЙКА, екс-президента Леоніда КУЧМИ та нинішнього прем’єра Віктора ЯНУКОВИЧА дають підстави для проведення ретельного та неупередженого розслідування”.

Тому “Наша Україна” вимагає тимчасово відсторонити Ю.БОЙКА від посади міністра палива та енергетики, створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України та провести розслідування, щоб з’ясувати можливість застосування корупційних схем, а в разі їх виявлення – притягнути винних до відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством України.