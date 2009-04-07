Фальсифікації на тернопільських виборах треба розслідувати

Комітет виборців України всіляко схвалює і підтримує ініціативу міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо перевірки можливих фактів фальсифікацій на дострокових виборах депутатів Тернопільської обласної ради.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби КВУ щодо ініціативи МВС перевірити факти порушень під час виборів на Тернопільщині.

Ще 16 березня, на наступний після виборів день, нагадують в прес-службі, організація закликала правоохоронні органи розслідувати будь-яку інформацію, яка б могла стосуватися можливих порушень та підкупу виборців.

“КВУ не може не радіти з того, що через три тижні після виборів заклик Комітету виборців був почутий у Міністерстві внутрішніх справ”, - йдеться у заяві.

КВУ вважає, що під час перевірки можливих порушень МВС використає свідчення всіх міліціонерів, які в день голосування були присутні на кожній дільниці, і сподівається, що розслідування пройде на високому професійному рівні й у відповідності до чинного законодавства.

“КВУ вірить у неупередженість українських правоохоронців, не зважаючи на неприємний інцидент, коли міліція Тернопільської області самоусунулася від супроводження членів виборчих комісій під час транспортування виборчих бюлетенів на дільниці, всупереч нормам закону про вибори.

КВУ розуміє всію відповідальність, яка лежить на органах внутрішніх справ під час майбутньою виборчої кампанії і сподівається на подальшу співпрацю”, - зазначають в Комітеті виборців.

Як повідомляв УНІАН, позачергові вибори до Тернопільської облради відбулися 15 березня.

5 квітня міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО пообіцяв перевірити, чи не було фальсифікацій на виборах до Тернопільської облради. На його думку, дуже неправдоподібно на цих виборах виглядає високий відсоток голосів за Партію регіонів.