Мінекономіки видало прогноз на 2010 рік

Усереднений прогноз зростання реального ВВП в Україні в 2010 році становить 1,7% (від -3% до +7,5%), номінального обсягу ВВП – 1197,5 млрд. грн., інфляції – 13,2% (від 0,8% до 27,9%), індексу цін виробників – 15,1% (від 6,2% до 26,4%), дефіциту держбюджету – 1,9% ВВП (від профіциту 0,5% до дефіциту -3%).

Такі дані консенсус-прогнозу опубліковані на сайті Міністерства економіки України.

Консенсус-прогноз міністерство підготувало за підсумками семінару з макроекономічного прогнозування, який відбувся 2 квітня ц.р.

Згідно з опублікованими даними, усереднений прогноз зростання імпорту в 2010 році становить 10,7%, експорту – 11,6%.

Усереднений прогноз міжнародних резервів Національного банку України на кінець 2010 року становить 25,3 млрд. дол., облікової ставки НБУ – 11,6% (від 10% до 14%).