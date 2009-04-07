Ющенко поїхав на південь

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Одеської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, планується, що в Одеському національному політехнічному університеті глава держави проведе зустріч зі студентами та викладачами навчальних закладів Одещини. Тема зустрічі – «Україна: якою ми її бачимо».

Також передбачено, що В.ЮЩЕНКО поспілкується з головними редакторами провідних регіональних ЗМІ.

У місті Вилкове Президент ознайомиться з ходом робіт з будівництва захисної дамби у рамках реалізації першої черги проекту з будівництва глибоководного суднового ходу «Дунай - Чорне море» в гирлі Бистре.

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