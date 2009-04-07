Єдиний центр втратив губернатора

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР вийшов з лав партії "Єдиний центр". Про це повідомляє Управління преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

За конформацією управління, В.БОНДАР вважає за необхідне об’єднатись прагматичним політикам заради подолання економічної і політичної кризи в країні. Він переконаний, що головним стовпом навколо якого сьогодні можливо об’єднатись, є Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

„Я реально оцінюю власні справи, поступки і поточну ситуацію. Для того, щоб не викликати подальшу дискусію щодо моїх поглядів на реальний стан справ, вважаю за необхідне вийти з партії «Єдиний Центр». Впевнений, що глава держави підтримає таке рішення”, - зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня ц. р. президія та політична рада партії «Єдиний центр” прийняла рішення звільнити з посади заступника голови партії голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації В.БОНДАРЯ та заслухати питання щодо подальшого його перебування у лавах “Єдиного центру” на наступному засіданні президії партії.

Як повідомили у прес-службі “Єдиного центру”, таке рішення було прийнято за результатом розгляду публічних заяв заступників голови партії В.БОНДАРЯ та голови Севастопольської міської адміністрації Сергія КУНІЦИНА, які були зроблені ними у засобах масової інформації.

Щодо С.КУНІЦИНА було прийнято рішення про перенесення розгляду даного питання на наступне засідання президії “Єдиного центру”.