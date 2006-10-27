Костенко називає штучними питання мови й УПА

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО впевнений, що в Україні немає мовної проблеми, а є лише політичні спекуляції на цю тему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.КОСТЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

"Тільки перед виборами розігрується мовна карта, проблема УПА, Церкви або тема НАТО - це ті бар`єри, барикади, які розділяють суспільство й призводять до втрат", - сказав Ю.КОСТЕНКО. За його словами, мовне питання в Україні врегульоване законодавством.

Що стосується воїнів ОУН-УПА, Ю.КОСТЕНКО заявив, що завдання української влади й держави - зробити так, щоб вони не відчували себе людьми другого або п`ятого сорту". "Це тема штучна, щоб ці політичні барикади оберталися економічним занепадом", - заявив голова УНП. При цьому він додав, що, наприклад, "у Росії ніхто не говорить про білих і червоних, у Росії була громадянська війна, коли брат йшов проти брата. В Росії ПУТІН Володимир Володимирович вклоняється останкам царя Миколи II, й комуністи цьому не опираються, ніхто не ставить про це питань у Думі".