Президент 1 листопада відвідає Харків
20:16, 27 жовтня 2006Політика
567
Прес-конференція вдбудеться в Інституті прокуратури
Президент України Віктор ЮЩЕНКО у середу, 1 листопада, відвідає з робочою поїздкою Харків.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.
За даними прес-служби, глава держави у Харкові проведе прес-конференцію для журналістів регіональних засобів масової інформації.
Прес-конференція пройде у приміщенні Харківського інституту прокуратури.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter