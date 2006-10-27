Президент 1 листопада відвідає Харків

20:16, 27 жовтня 2006
Політика
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Прес-конференція вдбудеться в Інституті прокуратури

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у середу, 1 листопада, відвідає з робочою поїздкою Харків.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.

За даними прес-служби, глава держави у Харкові проведе прес-конференцію для журналістів регіональних засобів масової інформації.

Прес-конференція пройде у приміщенні Харківського інституту прокуратури.

 

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