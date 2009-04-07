У Литвина підозрюють Ющенка в маніпуляціях

Заступник керівника фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ упевнений, що дострокових парламентських виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відеомосту Київ-Москва в РІА «Новости».

За словами народного депутата, «питання про одночасні парламентські та президентські вибори – це питання віртуальне». Він вважає, що це частина «маніпуляційних технологій».

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що призначені на 25 жовтня вибори Президента України є черговими, а не достроковими. За його словами, можна дискутувати, наскільки ця дата конституційна, але єдина інстанція, яка може приймати з цього приводу рішення, – Конституційний Суд, і заява глави держави Віктора ЮЩЕНКА про те, що він звернеться в КС з цього питання - «цілком правильно і коректно».

«Парадокс ситуації полягає в тому, що він не звернувся, і я не бачу, що він збирається звертатися в КС. Це маніпуляційні технології», - підкреслив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.