У Литвина підозрюють Ющенка в маніпуляціях
Дострокових парламентських не буде?
Заступник керівника фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ упевнений, що дострокових парламентських виборів не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час відеомосту Київ-Москва в РІА «Новости».
За словами народного депутата, «питання про одночасні парламентські та президентські вибори – це питання віртуальне». Він вважає, що це частина «маніпуляційних технологій».
О.ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що призначені на 25 жовтня вибори Президента України є черговими, а не достроковими. За його словами, можна дискутувати, наскільки ця дата конституційна, але єдина інстанція, яка може приймати з цього приводу рішення, – Конституційний Суд, і заява глави держави Віктора ЮЩЕНКА про те, що він звернеться в КС з цього питання - «цілком правильно і коректно».
«Парадокс ситуації полягає в тому, що він не звернувся, і я не бачу, що він збирається звертатися в КС. Це маніпуляційні технології», - підкреслив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.