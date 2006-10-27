Севастополь приєднається до ЄС першим

Cьогодні у Севастополі розпочав роботу дводенний форум «Південний вектор у зовнішньополітичній стратегії України».

Як передає кореспондент УНІАН, голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, відкриваючи захід, відзначив, що обрання для форуму Севастополя є «цілком своєчасним і далеко не випадковим», зокрема, з огляду на те, що «європейська інтеграція сьогодні визнана ключовим пріоритетом у зовнішній політиці нашої країни». Однак, як сказав він, «для переважної більшості вона все ще традиційно залишається певним політичним вибором між Сходом і Заходом, в той час як розвиток подій об’єктивно вимагає повороту України обличчям до Півдня».

За словами С.КУНІЦИНА, «цілком очевидно, що вже наступного року відбудуться суттєві геополітичні зміни в Чорноморському регіоні. Європейський Союз, після цілком передбачуваного вступу до нього Болгарії і Румунії офіційно набуде статусу Чорноморського, і кордони Євросоюзу будуть близькі Севастополю в особі цих країн. Це, безумовно, створить передумови для побудови у Середземноморсько-Чорноморському регіоні системи економічного співробітництва і безпеки за участі усіх регіональних гравців». В цих умовах, продовжив він, «місце розташування українського Причорномор’я стає дійсно унікальним. Більше того, воно стає одним з найважливіших інтеграційних ресурсів для всієї України».

На думку глави міськдержадміністрації, «в цьому контексті повністю змінюється постановка Кримського питання, погляди на кримську індустрію і соціальний капітал півострова як ресурс для нового геополітичного прориву України, автоматично позбавляє його від кризи перспективи, навколо якої розгорталося чимало спекуляцій».

Як вважає С.КУНІЦИН, «зростаючий інтерес до Чорноморського регіону, розширення Євросоюзу на південний схід вже в близькому майбутньому створить нові можливості як для України в цілому, так і для Криму і для Севастополя».