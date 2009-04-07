Луценко бачить єдиний вихід - вибори Президента в парламенті

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що дострокових парламентських виборів в цьому році не буде і висловлюється за обрання Президента України у Верховній Раді України.

Про це лідер «Народної самооборони» заявив у інтерв’ю газеті «Факты и комментарии».

«Я не противник всенародного обрання Президента, але теперішня політична ситуація і використання найбрудніших методів боротьби із опонентами може привести до фактичного блокування всієї системи влади», - застерігає міністр.

Особливо насторожують Ю.ЛУЦЕНКА події, що мали місце в Тернополі під час виборів обласної ради. На його думку, там певними політичними силами був застосований увесь доступний «арсенал засобів (фальсифікації, рішення судів) з метою забезпечити необхідний результат виборів». Це ж може повторитися і під час всенародного обрання Президента, допускає Ю.ЛУЦЕНКО.

«Тому мені здається, що єдиним виходом із ситуації, що склалася, може стати перенесення президентських виборів в парламент, - розмірковує політик. – Можливо, в цьому менше формальної демократії, але більше гарантій і спокою в охопленій кризою країні».

В противному ж випадку, допускає Ю.ЛУЦЕНКО, в Україні можливе тривладдя, коли в ході президентських виборів ми отримаємо не одного Президента, а відразу трьох.

«Одного, який виграє в судах, другого – по рішенню ЦВК, а третій оголосить, що вибори не відбулися, - прогнозує лідер «НС». – Тоді усі їх портрети я повішу у себе в кабінеті, і не буду знати, що робити».

Глава МВС закликає політиків шукати компроміси, оскільки політичні лідери часто ведуть себе, «як в бані: всі ходять із тазиками, прикриваючись ними зад, але митися бояться».