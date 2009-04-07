Голова КС вважає, що приймати Конституцію на референдумі не можна

Конституційний Суд України докладе усіх зусиль, аби у місячний термін ухвалити рішення у справі за поданням Президента щодо офіційного тлумачення Конституції України в частині повноважень парламентської коаліції з формування уряду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, про це повідомив голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК на зустрічі зі співдоповідачами Моніторингового комітету ПАРЄ Ренатою ВОЛЬВЕНД і Сабіною ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР.

Він вкотре наголосив, що поспішати у таких питаннях судді не мають права, оскільки їхні рішення не можна оскаржити, вони остаточні. Також не варто думати, ніби на КСУ чиниться політичний тиск, сказав А.СТРИЖАК.

«Зараз Конституційний Суд є одним з найстабільніших органів держави, працює неупереджено, керуючись лише Конституцією», - наголосив А.СТРИЖАК. Натомість він пожалкував, що протягом останнього року Конституційний Суд більше розглядав політико-правові справи, зокрема щодо розподілу повноважень між гілками влади, і набагато менше справ, які безпосередньо стосуються захисту прав людини.

Представники Моніторингового комітету поцікавилися також, наскільки реальною є можливість проведення в Україні референдуму з метою прийняття нової Конституції. На це А.СТРИЖАК зазначив, що свого часу Конституційний Суд дав тлумачення цій нормі і постановив, що «народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні може реалізувати на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою своє виключне право визначати і змінювати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України у порядку, який має бути визначений Конституцією і законами України». За словами голови КС, за нині діючим Основним Законом прийняття нової Конституції на референдумі неможливе.

Співдоповідачі також детально зупинилися на ролі Конституційного Суду як учасника процесу внесення змін до Конституції України, і, крім того, поцікавилися думкою А.СТРИЖАКА щодо судової реформи, особливо в частині призначення суддів, зокрема на адміністративні посади.

Сторони домовилися продовжувати багаторічну плідну співпрацю.

Голова Конституційного Суду привітав з початком роботи в Україні С.ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР, яка нещодавно почала виконувати свої обов’язки, і побажав об’єктивного і всебічного висвітлення подій в нашій державі.