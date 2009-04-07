У ПР зрозуміли, в чому найбільша проблема Луценка

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО "повинен знайти у собі мужність і спростувати неправдиву інформацію", розповсюджену ним стосовно Бориса КОЛЕСНІКОВА в 2005 році. Про це наголошується у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

“Таке рішення виніс суд. Це право Ю.ЛУЦЕНКА – подати апеляцію на рішення Печерського суду. Але правда є така, яка є, – справа проти КОЛЕСНІКОВА була сфабрикована, а звинувачення ЛУЦЕНКА, висловлені з трибуни Верховної Ради, – надумані”, - йдеться у заяві.

У Партії регіонів також висловлюють упевненість, що "після того, як суд вищої інстанції залишить рішення Печерського районного суду в силі, Ю.ЛУЦЕНКУ доведеться виконати вердикт".

Як наголошують у прес-службі Партії регіонів, “якби ЛУЦЕНКО мав у житті принципи і засади – він сам визнав би те, що довів Печерський районний суд".

“Але для такої поведінки потрібна мужність, відвага і честь. Що, на жаль, є найбільшою проблемою для нинішнього міністра внутрішніх справ", - вважають у Партії регіонів і додають, що “він замість того, щоб виконати рішення суду і спростувати свої неправдиві висловлювання щодо Б.КОЛЕСНІКОВА, буде ще довго викручуватися, шукати якісь підтексти, хитрувати, плести інтриги та провокації”.

“Тому що боягузтво і дріб’язковість - це стиль його поведінки і його життя. І політика тут справді ні при чому”, - йдеться у заяві Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня ц. р. Печерський районний суд Києва виніс рішення, що міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО зобов`язаний спростувати інформацію про те, що член Партії регіонів Б.КОЛЕСНІКОВ причетний до здійснення злочину.

Своїм рішенням суд зобов`язав «спростувати недостовірну інформацію, яка була поширена Ю.ЛУЦЕНКОМ 7 квітня 2005 року під час виступу в залі засідання Верховної Ради України, про причетність Б.КОЛЕСНІКОВА до здійснення злочину».

Водночас, сьогодні, 7 квітня, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що має намір оскаржити це рішення суду.

“Я апелюватиму це рішення в Київському апеляційному суді, тому що мені абсолютно не ясно, що саме із заявленого мною не відповідає дійсності", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому міністр пояснив, що "тоді у своєму виступі у Верховній Раді я лише докладав про інформацію, яка була використана Генпрокуратурою для порушення кримінальної справи, а надалі - і арешту пана КОЛЕСНІКОВА".