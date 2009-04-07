Печерський суд зобов'язав Луценка сказати, що Колесніков - не злочинець

Печерський районний суд Києва 6 квітня виніс постанову, що міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зобов`язаний спростувати інформацію про те, що член Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ причетний до скоєння злочину.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

Своїм рішенням суд зобов`язав «спростувати недостовірну інформацію, яка була поширена Ю.ЛУЦЕНКОМ 7 квітня 2005 року під час виступу в залі засідання Верховної Ради України про причетність Б.КОЛЕСНІКОВА до скоєння злочину».

Тепер Ю.ЛУЦЕНКО, підкреслили в прес-службі, «має зробити спростування в парламентському залі під час сесійного засідання. Міністерство внутрішніх справ України також має озвучити спростування через уповноважену особу в залі Верховної Ради під час засідання».

У прес-службі ПР навели стенограму засідання Верховної Ради України 7 квітня 2005 року, де Ю.ЛУЦЕНКО говорить про те, що 25 березня 2005 року Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за фактом вимагання передачі чужого майна службовою особою з використанням службового становища із загрозою вбивства.

Міністр сказав, що слідством встановлено, що «голова Донецької обласної ради народних депутатів України КОЛЕСНІКОВ шляхом погроз громадянам убивством вимагав від них передати йому та іншим особам акції», які належали торговому центру «Білий лебідь».