Луценко заявляє, що про Колеснікова сказав правду: у нього й довідка є

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО має намір оскаржити рішення Печерського районного суду Києва, що зобов`язав його вибачитися з трибуни Верховної Ради України перед народним депутатом України, членом Партії регіонів Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.

Про це він заявив сьогодні під час чат-конференції на сайті Кореспондент.net в Києві.

“Я апелюватиму це рішення в Київському апеляційному суді, тому що мені абсолютно не ясно, що саме із заявленого мною не відповідає дійсності", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр пояснив, що "тоді у своєму виступі у Верховній Раді я лише докладав про інформацію, яка була використана Генпрокуратурою для порушення кримінальної справи (стосовно Б.КОЛЕСНІКОВА - УНІАН), а надалі - і арешту пана КОЛЕСНІКОВА".

Ю.ЛУЦЕНКО продовжив: "Я спеціально підготувався. Ось у мене в руках довідка, підписана Департаментом карного розшуку МВС України за 2003 рік. Вона була складена ще до мого приходу на посаду міністра. Ця довідка підтверджує, що в 2003 році УБОЗ Донецької області виявило стійку злочинну групу, що діяла на території області". За словами міністра, організатором і лідером угрупування "є якийсь ЧУЧКІН". "У складі цієї групи - ще семеро учасників, - продовжив Ю.ЛУЦЕНКО. - Далі працівники УБОЗ описують причетність групи до здійснення наступних злочинів: замах на ПЕНЧУКА (замовлений), вбивство ГЕЄВА (замовлене), вибух автомобіля УГРЕХЕЛІДЗЕ. Саме на підставі цієї інформації МВС зібрало матеріали про зовнішнє спостереження з подальшим замахом на пана ПЕНЧУКА. Що разом із заявою ПЕНЧУКА про здирство з боку КОЛЕСНІКОВА і стало підставою для порушення кримінальної справи. Підкреслюю, справу порушила не МВС, а Генпрокуратура".

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що для нього "ясно", чому Б.КОЛЕСНІКОВ "воює" саме з ним. "В основі його домагань – політика, а не право. Хоча б тому, що під час моєї відставки, ініційованої Партією регіонів, за заявою депутатів цієї фракції була порушена кримінальна справа за фактом перевищення службових повноважень працівниками МВС у справі КОЛЕСНІКОВА. І тоді, в 2007 році, слідство винесло постанову про відсутність складу злочину з боку правоохоронних органів. Отже почекаємо остаточного рішення в Апеляційному, а якщо потрібно - то й у Верховному суді", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня ц.р. Печерський районний суд Києва виніс рішення, що міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО зобов`язаний спростувати інформацію про те, що член Партії регіонів Б.КОЛЕСНІКОВ причетний до здійснення злочину.

Своїм рішенням суд зобов`язав «спростувати недостовірну інформацію, яка була поширена Ю.ЛУЦЕНКОМ 7 квітня 2005 року під час виступу в залі засідання Верховної Ради України, про причетність Б.КОЛЕСНІКОВА до здійснення злочину».

Тепер Ю.ЛУЦЕНКО, підкреслили у прес-службі, «повинен зробити спростування в парламентському залі під час сесійного засідання. Міністерство внутрішніх справ України також повинне озвучити спростування через уповноважену особу в залі Верховної Ради під час засідання».

У прес-службі ПР навели стенограму засідання Верховної Ради України 7 квітня 2005 року, де Ю.ЛУЦЕНКО говорить про те, що 25 березня 2005 року Генеральною прокуратурою України порушена кримінальна справа за фактом здирства передачі чужого майна службовою особою з використанням службового становища із загрозою вбивства. Міністр сказав, що слідством встановлено, що «голова Донецької обласної ради народних депутатів України КОЛЕСНІКОВ шляхом загроз громадянам вбивством вимагав від них передати йому й іншим особам акції», які належали торговому центру «Білий лебідь».