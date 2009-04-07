Литвин за ліквідацію держадміністрацій

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне ліквідувати районні та обласні державні адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ході поїздки в Полтаву.

«Сьогодні треба ухвалити рішення - ліквідувати районні та облдержадміністрації, щоб люди обирали депутатів в округах», - заявив В.ЛИТВИН.

За його словами, обрані народом керівники повинні сформувати виконкоми.

«Тоді не буде зведення рахунків. Адже сьогодні відсутність ефективності влади призводить до того, що люди не знають, до кого звернутися», - заявив В.ЛИТВИН.