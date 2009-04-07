Литвин: двері до НАТО для нас зачинені

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН упевнений, що Україна має бути позаблоковою державою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час поїздки Полтавщиною.

За словами спікера, країна має бути позаблоковою державою і жити самостійно.

«Питання вступу чи невступу України в НАТО приведе до протистояння в країні. А нам треба зважати на позицію людей, більшість з яких проти вступу України в НАТО», - заявив В.ЛИТВИН.

При цьому спікер висловив думку, що для більшості українців питання вступу України в НАТО не є актуальним. Разом з тим він зазначив, що і в НАТО Україну поки що не дуже чекають.

«Ніхто нас у НАТО не приймає. Ми туди стукаємося, в ці двері, я маю на увазі нашу владу, а ці двері зачинені», - сказав В.ЛИТВИН.