Томенко не виключає, що НСНУ може розколотися

Заступник керівника фракції БЮТ у парламенті, екс-віце прем’єр з гуманітарних питань Микола ТОМЕНКО не виключає, що партія „Народний Союз „Наша Україна” може розколотись на партію „Секретаріату Президента” та нову націонал-демократичну організацію.

Про це М.ТОМЕНКО заявив на прес-конференції у Чернівцях, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

За його словами, нинішня концепція, запропонована командою Секретаріату Президента означає, що буде створюватися партія „Секретаріату Президента”.

„Я вважаю, що це буде ще більша помилка чим, умовно кажучи, „партія влади” на чолі з Віктором ЮЩЕНКОМ. Тому, що партія Секретаріату в силу різних обставин створить проблему не тільки серед широкого загалу виборців, а й серед багатьох чесних, професійних людей, які є у „Нашій Україні” і які пройшли непростий революційний шлях. Це означатиме зневагу до них – бо їх ніхто не послухав, а у Секретаріаті вирішили сформувати партію, яку вважали за потрібне”, - зазначив політик. На його думку, якщо така тенденція збережеться, то можливість появи двох партій на базі нинішньої НСНУ „стане цілком вірогідною”. „Тоді виникне партія „Секретаріату Президента”, інша – нова національно-демократична партія, яка відпочкується від нинішньої „Нашої України””,- додав М.ТОМЕНКО.

Далі він припустив: „Якщо все піде по такому шляху, то, умовно кажучи, партія Президента буде у коаліції нинішньої парламентської більшості, а нова - друга партія - буде в опозиції. Це, в значній мірі буде адекватним поділу фракції „Наша Україна” – там частина людей однозначно настроєна бути в опозиції і не йти за жодних обставин у антикризову коаліцію, і частина, яка за певних обставин готова туди піти. Іншими словами - це дві рівночинних групи у нинішній єдиній фракції – одна за співпрацю з урядом і залишення тих чи інших помаранчевих міністрів у Кабміні, інша тяжіє до виключно опозиційної діяльності”.

„Я був і залишаюся на тій позиції, - додав М.ТОМЕНКО, - що однією із помилок Президента є прив’язка до певної політичної партії. Це максимально звужує кількість його прихильників. Далі така ситуація буде дуже шкідлива передовсім для нього. В данному випадку, те, що на з’їзді сказав В.ЮЩЕНКО означає, що він поки-що не лише підтримує ідею створення партії „Секретаріату Президента”, а й підтримує ідею співпраці з урядом ЯНУКОВИЧА і антикризовою коаліцією. Це не виграшні і неправильні для Президента речі. Тим, що В.ЮЩЕНКО був і залишається почесним головою партії означає також, що він автоматично перекидає на себе більшу відповідальність людини, яка буде цей партійний процес завершувати».