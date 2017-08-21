Порошенко призначив начальника СБУ в Донецькій і Луганській областях
21:40, 21 серпня 2017Політика
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Олександр Куць очолить Головне управління СБУ в областях, де триває війна.
Порошенко призначив очільника СБУ в областях, де триває війна / фото УНИАН
Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Куця з посади начальника Головного управління (ГУ) Служби безпеки України в Донецькій області і призначив начальником ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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З березня 2015 року Олександр Куць очолював управління СБУ в Донецькій області. Під люстрацію він не потрапив.
Луганське управління СБУ 25 березня 2015 року очолював Олег Козловський.
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