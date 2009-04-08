ЦВК забракне грошей для повторного голосування на виборах Президента

Центральна виборча комісія звернулась до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо необхідності збільшення фінансування на проведення чергових виборів Президента України, призначених Верховною Радою на 25 жовтня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова була сьогодні затверджена на засіданні Центральної виборчої комісії.

«У зв’язку з потребою законодавчого врегулювання питання, пов’язаного із збільшенням видатків держбюджету України на 2009 рік за бюджетною програмою, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян України… ЦВК постановляє звернутися до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо необхідності збільшення фінансування на проведення чергових виборів Президента України, призначених на 25 жовтня цього року, на суму 229 млн. 127,9 тис. грн.», - зазначила на засіданні заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

Вона нагадала, що постановою ЦВК від 24 грудня 2008 року затверджено подання ЦВК, яким встановлено обсяг коштів для підготовки та проведення виборів Президента України у сумі 941 млн. 285 тис. грн., в тому числі, в разі призначення повторного голосування – 289 млн. 900 тис. грн.

За її словами, законом про державний бюджет на 2009 рік передбачені видатки на проведення виборів Президента за бюджетною програмою у сумі 712 млн. 157 тис. грн., тобто на 229 млн. 127,9 тис. грн. менше, ніж необхідно для підготовки та проведення чергових виборів Президента України, якщо враховувати проведення повторного голосування.

Як сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА, недостатнє голосування ставить під загрозу належну підготовку та проведення призначених парламентом чергових виборів Президента та реалізацію виборчих прав українських громадян.

Також ЦВК затвердила постанову про визначення обсягу бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових місцевих виборів, призначених Верховною Радою на 14 червня 2009 року. Йдеться про вибори, призначені в Івано-Франківській, Київській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.