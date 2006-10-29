Мороз - проти ”колосальної авантюри”

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сподівається, що на наступному пленарному тижні парламент розгляне закон про Фонд державного майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради в Луганську з головами обласної ради, облдержадміністрації, а також керівниками міських держадміністрацій та мерів міст, депутатами облради.

Як повідомила УНІАН прес-секретар О.МОРОЗА Вікторія ШВЕДОВА, голова ВР вважає, що ухвалення і введення в дію закону про ФДМУ покращить систему керування на місцях. “Будуть покращені елементи системи керування на місцях”, - сказав О.МОРОЗ.

Він охарактеризував політичну ситуацію в державі як стабільну і висловив упевненість, що такою вона залишиться протягом всієї каденції парламенту цього скликання. Голова ВР також переконаний, що уряд стабільно працюватиме протягом 5 років. “Ми перебуваємо на початку серйозної реформи системи державного управління, що пов’язана із реалізацією конституційної реформи”, - сказав він.

О.МОРОЗ переконаний, що зміни до Конституції було внесено “абсолютно правильно”. “Це був безальтернативний шлях”, - додав він. За словами голови ВР, “інакше ми ніколи не наблизимося до європейської моделі управління”.

Говорячи про проект держбюджету на 2007 рік, О.МОРОЗ висловив переконання, що 31 жовтня законопроект про держбюджет буде ухвалено в першому читанні.

За його словами, проект бюджету на 2007 рік кращий, ніж бюджет 2006 року. Це стосується соціальних показників, показників перерозподілу ВВП, а також показників співвідношення між центральним та місцевими бюджетами. На думку О.МОРОЗА, деякі недоліки проекту бюджету будуть виправлені під час розгляду в парламенті.

Коментуючи розмови про ревізію політреформи, О.МОРОЗ сказав, що “дискусії ці зрозумілі – за ними приховується боротьба за владу”. “Проте повернення до попередньої системи управління – це колосальна авантюра”, - додав він.

Голова ВР висловився за продовження конституційної реформи в частині місцевого самоврядування. За його словами, необхідно забезпечити таку модель управління на місцях, за якою виборець “буде відповідати за свій вибір”. “Місцеві ради повинні повною мірою виконувати свої завдання, але для цього необхідно реформувати бюджетну, податкову і житлово-комунальні сфери”, - сказав О.МОРОЗ.

Він попросив учасників наради вносити свої пропозиції щодо реформування системи місцевого самоврядування, щоб їхня позиція була врахована, що покращить “ефективність системи держуправління на місцях”.

Сьогодні у Луганську О.МОРОЗ також візьме учать у засіданні політвиконкому Соціалістичної партії України та дасть прес-конференцію для місцевих ЗМІ.