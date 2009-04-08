Ющенко: ближчі 3-4 дні повинні бути достатньо результативними

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що наступного тижня будуть реалізовані всі кроки, необхідні для повноцінного перегляду програми співпраці нашої держави з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні на зустрічі з послами країн Великої вісімки, прикордонних держав та представником Європейської комісії.

«Сподіваюся, ближчі 3-4 дні повинні бути достатньо результативними, щоб наступного тижня ми завершили забезпечення перегляду програми - зробили принаймні на рівні урядових і парламентських рішень все необхідне для того, щоб переглянути програму з МВФ і відновити відповідні транші», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про економічну ситуацію в Україні та реалізацію антикризових заходів, він назвав «найбільшою проблемою» стабілізацію державних фінансів. Йдеться про «не цілком реалістичні» показники, закладені урядом у держбюджет на 2009 рік; нагальну потребу у збалансуванні Пенсійного фонду та бюджету НАК «Нафтогаз України».

На переконання Президента, прийняті Кабміном бюджетні показники власне призвели до завищеного приблизно на 50 млрд. грн. дефіциту бюджету. «Це головна проблема корекції державного бюджету 2009 року, це головний ключ до теми врегулювання наслідків кризи», - зазначив він. Водночас, на думку В.ЮЩЕНКА, ближчим часом «ми знайдемо рівновагу в банківській системі» України, адже вже тепер темпи відтоку депозитів різко скоротилися.

Глава держави звернув окрему увагу на те, що в Україні спостерігаються певні тенденції до уповільнення темпів поглиблення економічної кризи. Він зокрема зазначив, що протягом останніх кількох тижнів зменшилася, порівняно з груднем-січнем, кількість скорочень працівників. «Статистика дає підстави говорити, що тенденції, які були в економічних секторах 3-4 місяці тому, очевидно, уповільнюються», - сказав В.ЮЩЕНКО, водночас додавши - сказати вже сьогодні, що ситуація повністю стабілізувалася по більшості секторів, «ще важко». Найскладнішими в цьому плані залишаються галузі, продукція яких орієнтована на експорт, зауважив він.

У контексті реалізації подальшої ефективної антикризової політики Президент наголосив: «У ближчі 10 днів, перш за все, ми повинні провести належну роботу щодо забезпечення збалансованості державних фінансів у найширшому сенсі».

Уряд повинен сформувати «чітку, ясну, жорстку бюджетну позицію», адже саме від цього залежать рівень інфляції у 2009 році та стан забезпечення соціальних стандартів, наголосив Президент. «Переконаний, якщо уряд буде діяти послідовно, професійно і публічно, ми вийдемо з кризи з ефективними правильними уроками», - сказав Президент.