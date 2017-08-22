Названо кількість російських телеканалів, які заборонили в Україні за три роки

За останні три роки Національна рада з питань телебачення і радіомовлення обмежила трансляцію 77 російських каналів в кабельних мережах України. Всього їх 82. Про це в інтерв'ю "Апострофу" повідомила в. о. міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

"Уявляєте собі рівень російської експансії в українському інформаційному просторі? 82 російських телеканали у кабельних мережах! А наших – два або три канали в Росії. Паритету взагалі немає", - сказала вона.

Читайте такожПосольство попросило французький канал не транслювати антиукраїнську пропаганду

Джапарова наголосила, що Нацрада обмежує сьогодні трансляцію російських телеканалів, виходячи з того, що вони порушують українські закони (наприклад, показують Крим як частину РФ, що вже є порушенням законодавства України і є підставою для обмеження трансляції).

В. о. міністра уточнила, що Росія окупувала українські вишки, передавачі, частоти.

"Вони завели на ці частоти свої російські телеканали. І це мовлення досягає й до підконтрольних нам територій, тому що в Україні більше немає таких вишок, як на окупованих територіях", - додала Джапарова.