Голова Херсонщини про вежу для мовлення на Крим: нервує окупантів ще більше, ніж ракетні стрільби

Про це він розповів журналістам під час установлення першого блоку вишки 2 грудня, повідомляє Крим.Реалії.

"Ми вже два дні як нервуємо наших так званих опонентів, на окупованій території тимчасову владу. Були військові навчання, ракетні. Ми відновили два полігони військових на території Херсонської області. А сьогодні будуємо на лінії розмежування вишку, яка так само, або ще більше, нервує тимчасову окупаційну владу Криму", – сказав Гордєєв.

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Голова обласної державної адміністрації також зазначив, що в Херсонській області працюють над підтриманням безпеки інформаційного простору в регіоні.

"Ми розуміємо, що сьогодні виклики, які стоять перед Україною, це гібридна війна. Це безпосередньо формування інформаційної політики, що дозволить агресору бути впевненим у тому, що його тут зустрінуть із хлібом-сіллю. І наше завдання зробити як раз усе навпаки. Ми повинні сформувати свою інформаційну політику, щоб не хлібом-сіллю зустрічали агресора, а патронами, зброєю, засобами захисту", – акцентував Гордєєв.

Нагадаємо, 2 грудня поблизу пропускного пункту "Чонгар" на адмінкордоні з Кримом закладений перший блок телерадіовежі для організації мовлення в Херсонській області й на територію Криму.