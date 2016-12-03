Голова Херсонщини про вежу для мовлення на Крим: нервує окупантів ще більше, ніж ракетні стрільби
На думку голови Херсонської обласної держадміністрації Андрія Гордєєва, будівництво телерадіовежі для відновлення мовлення на Крим може нервувати підконтрольну Росії владу півострова "ще більше, ніж військові навчання".
Про це він розповів журналістам під час установлення першого блоку вишки 2 грудня, повідомляє Крим.Реалії.
"Ми вже два дні як нервуємо наших так званих опонентів, на окупованій території тимчасову владу. Були військові навчання, ракетні. Ми відновили два полігони військових на території Херсонської області. А сьогодні будуємо на лінії розмежування вишку, яка так само, або ще більше, нервує тимчасову окупаційну владу Криму", – сказав Гордєєв.
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Голова обласної державної адміністрації також зазначив, що в Херсонській області працюють над підтриманням безпеки інформаційного простору в регіоні.
"Ми розуміємо, що сьогодні виклики, які стоять перед Україною, це гібридна війна. Це безпосередньо формування інформаційної політики, що дозволить агресору бути впевненим у тому, що його тут зустрінуть із хлібом-сіллю. І наше завдання зробити як раз усе навпаки. Ми повинні сформувати свою інформаційну політику, щоб не хлібом-сіллю зустрічали агресора, а патронами, зброєю, засобами захисту", – акцентував Гордєєв.
Нагадаємо, 2 грудня поблизу пропускного пункту "Чонгар" на адмінкордоні з Кримом закладений перший блок телерадіовежі для організації мовлення в Херсонській області й на територію Криму.