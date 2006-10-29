Янукович не скаже Росії ”до побачення”

Україна "на взаємовигідних умовах" вирішуватиме з Росією питання Чорноморського флоту. Про це заявив сьогодні в програмі "Вести недели", що транслювалася на територію Далекого Сходу, прем`єр-міністр України Віктор Янукович.

"Попереду ще 10 років — до 2017 року, ми взагалі-то повинні прагнути прожити ці 10 років стабільно", — сказав В.Янукович (згідно з двосторонньою угодою, ЧФ РФ перебуватиме в Севастополі до 2017 року).

"Звичайно, Росія повинна чітко розуміти, що їй вигідно — будувати бази у себе на території, там у районі Новоросійська, або, можливо, експлуатувати якісь об`єкти в Криму. Ми повинні подивитися і це питання розглянути спільно", — відзначив український прем`єр, передає ICTV.

В.Янукович також відзначив, що "такі партнери, як Україна і Росія, мають і зобов`язані бути передбачуваними стосовно один одного", і "не повинно бути так, щоб підійшов 2017 рік, ми до цього часу не визначилися, а в 2017 році кажемо — даруйте, до побачення".

РБК