Як Янукович збирається на Україні заробити

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що наша країна зацікавлена в транзиті її територією російського газу до Європи, і разом із тим хоче бути енергетично незалежною.

Як повідомляє NEWSru, про це він сказав в інтерв`ю програмі "Вести недели" телеканалу "Росія", яке показується в неділю.

"Україна - це транзитна країна. Звичайно, ми хочемо на цьому заробити. Але, окрім цього, у України є бажання бути більш незалежною, тобто ми повинні прагнути до того, щоб видобувати якомога більшу кількість енергоносіїв, як на території України, так і за її межами. І ось в цьому плані, звичайно ж, ми з Росією можемо побудувати взаємовигідні партнерські відносини. Все інше - це деталі", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

"На даному етапі, я вважаю, ми добилися головного - ми наших європейських партнерів переконали в тому, що ми - Україна і Росія - в змозі домовитися і створити гарантовані умови поставок енергоносіїв", - додав прем`єр.

Торкаючись внутрішньополітичних проблем в Україні, він сказав, що не існує антагонізму між правлячою антикризовою коаліцією і пропрезидентською партією "Наша Україна".

"Зараз склалася ситуація таким чином, що, за великим рахунком, немає антагонізму антикризової коаліції по відношенню до "Нашої України" і навпаки. Чим закінчиться цей процес у парламенті, покаже час. Можливо, це будуть ситуативні об`єднання у вирішенні якихось питань", - припустив В.ЯНУКОВИЧ.

"Так, можливо це буде коаліція. Якщо це навіть і буде опозиція, що цілком природно, то ми абсолютно нормально до цього ставимося. Не може бути сильна влада без опозиції", - наголосив прем`єр. Він також сказав, що питання про статус російської мови в Україні розв`язуватиметься або в парламенті, або на референдумі.

"Європейська хартія про мови в Україні ратифікована. Вона працює. Немає сьогодні питань мовних у судах, у лікарнях, учбових закладах, - заявив В.ЯНУКОВИЧ. - Державна мова - українська. Але російська мова, звичайно, це мова, яка вимагає, природно, певного статусу". "Питання це рано чи пізно буде вирішене. Чи то воно буде вирішено в парламенті, чи то на референдумі. І як вирішить його український народ, так і буде", - сказав прем`єр.

Він також наголосив, що питання про Чорноморський флот Росії на українській території має бути вирішене до 2017 року, коли спливає термін договору про перебування ЧФ у Севастополі.

"Ми взагалі-то повинні прагнути прожити ці 10 років стабільно, і, звичайно, Росія повинна чітко розуміти, що Росії вигідно будувати свої бази у себе на території, в районі Новоросійська, або ж, можливо, експлуатувати якісь об`єкти в Криму. Але ми повинні подивитися. І це питання розглядати спільно", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Не повинно бути такого, що підійшов 2017 рік, ми досі не визначилися, а в 2017 році говоримо, вибачте, до побачення. Такого не повинно бути", - додав український прем`єр.