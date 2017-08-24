"Іловайська трагедія": Порошенко порівняв вторгнення російських військ з діями Гітлера

Президент Петро Порошенко порівняв вторгнення в Україну підрозділів російської армії, що три роки тому призвело до Іловайської трагедії, з діями Адольфа Гітлера у Другій світовій війні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на військовому параді з нагоди 26-ї річниці незалежності України сьогодні в центрі Києва.

«З особливим болем саме в ці дні згадуємо героїв Іловайська. Їх підступно атакували регулярні підрозділи російської армії, які вдерлися на нашу землю, - без оголошення війни, як колись Гітлер», - сказав президент.

«Ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали свої життя за мирне майбутнє України. Вклонімося кожній українській родині, яка втратила чоловіка чи сина, матір чи доньку», - закликав він.

«Вічна пам'ять воїнам, які полягли в боях за вільну, незалежну Україну», - зазначив президент.

Довідка УНІАН. Внаслідок раптового вторгнення в Україну 23-24 серпня 2014 року великої кількості російських військовослужбовців та їх просування в напрямку Іловайська декілька добровольчих батальйонів потрапили в оточення. За офіційними даними, під час подій під Іловайськом загинуло 366 український бійців.