Янукович заступився за російських класиків

В Україні мають бути створені комфортні умови для проживання російськомовного населення, вважає прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, передає РІА «Новости».

"Питання мовне - ми повинні створити комфортні умови для проживання російськомовного населення в Україні. Ми знаємо, що ті чиновники, які допустили перекоси в цьому плані, вони створили цю проблему", - сказав В.ЯНУКОВИЧ у неділю в інтерв`ю програмі "Вести недели" телеканалу «Россия». "Вони прагнуть показувати свою спритність, але не там, де потрібно", - додав прем`єр.

"Перекоси всі сьогодні зняті: у судах, у лікарнях, у навчальних закладах", - сказав він.

"Державна мова - українська. Але російська мова - це, звичайно, мова, яка вимагає певного статусу. Питання рано чи пізно буде вирішене. Чи то воно буде вирішене в парламенті, чи то воно буде вирішений на референдумі. І вирішить його український народ. І як вирішить - так і буде", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Культуру неможливо забрати в народу", - заявив він. "Класики-письменники, творами яких ми насолоджуємося, поети - це все в історії нашого народу і, безперечно, вкрасти це ніхто не дозволить", - сказав прем`єр.