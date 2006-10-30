Бакай відкликав позов до Луценка

12:52, 30 жовтня 2006
Політика
656

Сьогодні мало відбутися судове засідання

Колишній керівник Державного управління справами Ігор БАКАЙ відкликав з Печерського районного суду Києва свій позов до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, в якому просив визнати порушення презумпції невинності щодо себе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком судового засідання, що мало відбутися у цій справі, журналістам повідомив представник інтересів в суді МВС України Денис ГОРБАЦЬ.

За його словами, представники позивача звернулися до суду з заявою, в якій просили залишили позов без розгляду, і суддя Печерського райсуду Олена УМНОВА задовольнила їхнє прохання, видавши відповідну ухвалу.

Водночас Д.ГОРБАЦЬ зазначив, що в заяві позивачів не вказуються причини, через які вони відкликають свій позов. Однак, за його словами, відповідно до процесуального законодавства, позивач за бажання у відведенні терміни (які саме Д.ГОРБАЦЬ не уточнив) може знову звернутися до цього ж суду з новим позовом, в якому, зокрема, може змінити свої позовні вимоги.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня цього року до Печерського райсуду Києва звернулися представники І.БАКАЯ з позовом до Ю.ЛУЦЕНКА про захист конституційного права вважатися невинним у здійсненні злочину і права на справедливий суд.

Підставою для позовної заяви став виступ Ю.ЛУЦЕНКА на телеканалі "Інтер" 3 березня 2006 року, в ході якого керівник правоохоронного відомства розповідав про скоєння І.БАКАЄМ злочинів, які, за словами міністра, завдали Україні мільярдних збитків.

У позовній заяві наголошується, що висунуті проти І.БАКАЯ звинувачення не були предметом розгляду суду і, відповідно, його вину не було встановлено правомочним вироком суду.

Таким чином, І.БАКАЙ вимагає від Ю.ЛУЦЕНКА вибачень.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter