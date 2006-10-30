Бакай відкликав позов до Луценка

Колишній керівник Державного управління справами Ігор БАКАЙ відкликав з Печерського районного суду Києва свій позов до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, в якому просив визнати порушення презумпції невинності щодо себе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед початком судового засідання, що мало відбутися у цій справі, журналістам повідомив представник інтересів в суді МВС України Денис ГОРБАЦЬ.

За його словами, представники позивача звернулися до суду з заявою, в якій просили залишили позов без розгляду, і суддя Печерського райсуду Олена УМНОВА задовольнила їхнє прохання, видавши відповідну ухвалу.

Водночас Д.ГОРБАЦЬ зазначив, що в заяві позивачів не вказуються причини, через які вони відкликають свій позов. Однак, за його словами, відповідно до процесуального законодавства, позивач за бажання у відведенні терміни (які саме Д.ГОРБАЦЬ не уточнив) може знову звернутися до цього ж суду з новим позовом, в якому, зокрема, може змінити свої позовні вимоги.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня цього року до Печерського райсуду Києва звернулися представники І.БАКАЯ з позовом до Ю.ЛУЦЕНКА про захист конституційного права вважатися невинним у здійсненні злочину і права на справедливий суд.

Підставою для позовної заяви став виступ Ю.ЛУЦЕНКА на телеканалі "Інтер" 3 березня 2006 року, в ході якого керівник правоохоронного відомства розповідав про скоєння І.БАКАЄМ злочинів, які, за словами міністра, завдали Україні мільярдних збитків.

У позовній заяві наголошується, що висунуті проти І.БАКАЯ звинувачення не були предметом розгляду суду і, відповідно, його вину не було встановлено правомочним вироком суду.

Таким чином, І.БАКАЙ вимагає від Ю.ЛУЦЕНКА вибачень.