Рівненський губернатор каже, що в Нашої України - вже алергія на блоки

Голова Рівненської обласної організації “Народного Союзу Наша Україна», голова обласної держадміністрації Віктор МАТЧУК вважає, що ця партія має шанс повернути свій політичний вплив у суспільстві, якщо проведе невеликі, але радикальні зміни в органах керівництва партії.

Таку думку В.МАТЧУК висловив у коментарі УНІАН.

Він вважає, що для цього потрібно в першу чергу «набратися мужності і відмовитись від «послуг» тих, хто і так нічого не робить у партії, і залучити до її керівництва людей, які здатні системно, спокійно, без істерик, повернути роботу партії в конструктивне русло».

На думку В.МАТЧУКА, таку роботу міг би налагодити колишній активний діяч НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, якби він повернувся до політичного керівництва партії. За словами МАТЧУКА, у нього немає жодних сумнівів у тому, що в такому випадку справи у партії налагодилися, «оскільки Роман Петрович, незалежно від посади, яку він займав, незалежно від того, який період був у його житті, завжди асоціювався у людей з такими поняттями, як системність у роботі, прозорість у прийнятті рішень, логічність і величезна увага до кожної людини, з якою він працює».

На думку В.МАТЧУКА, основна проблема в керівництві НСНУ нині полягає в тому, що її лідер, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, фактично не має можливості приділяти достатньо часу питанням керівництва партією, а ті люди, які стали народними депутатами України завдяки партійній підтримці, не приділяють належної уваги партійній роботі.

Губернатор вважає, що чимало партактивістів «почали вирішувати якість особисті питання, а багато хто почав навіть змінювати партійні кольори і партійні пріоритети». І це, на думку В.МАТЧУКА, «стало проблемою партії, і ця проблема набула загрозливого характеру».

Відповідаючи на запитання щодо можливої участі НСНУ в дострокових парламентських виборах, якщо такі відбудуться, В.МАТЧУК зазначив, що в партії «виробилась стійка алергія на створення будь-яких блоків, оскільки партія уже двічі поплатилася за це”. Тому він не виключив, що партія йтиме на вибори самостійно. В усякому разі в блоці, на думку В.МАТЧУКА, не повинно бути аж вісім чи десять партій.

Губернатор вважає, що проблеми в блоках виникали не під час виборів, а тоді, коли окремі партії, які були представлені кількома депутатами, після проходження до Верховної Ради «надували щоки і починали робити вигляд, наскільки вони незалежні, самостійні і правильні». Однак В.МАТЧУК не виключає варіант, що може обговорюватися і політичне рішення щодо блокування у випадку, якщо будуть проводитись одночасно і парламентські , і президентські вибори. “І тоді, щоб людям було зрозуміло, з ким асоціюється ім’я Віктора ЮЩЕНКА, може бути створено щось на зразок Блоку Віктора Ющенка», - зазначив він.

За словами В.МАТЧУКА, щоб повернути у людей довіру до партії найближчим часом будуть зроблені «рішучі кроки для того, щоб внести зміни в організаційну структуру партії, а з іншого боку – повернути людям здатність бачення того, що їх партія є ідеологічною, тобто, які ідеали вона відстоює».