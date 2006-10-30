Ющенко проведе зустріч щодо СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні або завтра проведе зустріч з керівниками фракцій Верховної Ради з питань прискореного прийняття законів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції «Наша Україна» Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ.

Він нагадав, що в порядку денному на цей пленарний тиждень заплановано розглянути законопроекти щодо вступу в СОТ.

При цьому П.ЖЕБРІВСЬКИЙ підкреслив, що парламент має за три тижні ухвалити законопроекти, необхідні для вступу в СОТ, щоб вже до кінця року можна було визначитися з відповідним рішенням. «Це буде залежати від політичної волі. «Наша Україна» і, наскільки я знаю, БЮТ готові голосувати. Наскільки готові голосувати представники так званої антикризової коаліції мені достатньо важко сказати, але, я думаю, що така погоджувальна рада при Президентові має вирішити, яким чином буде діяти парламент з приводу ухвалення СОТівських законопроектів», - сказав П.ЖЕБРІВСЬКИЙ.

В той же час П.ЖЕБРІВСЬКИЙ відкинув можливість поступок з боку «Нашої України» щодо ухвалення державного бюджету в обмін на поступки антикризової коаліції щодо законів по СОТ. Він зауважив, що це питання не розглядалось, але, за його словами, сьогодні важко говорити про підтримку «Нашою Україною» проекту державного бюджету на 2007 рік.