Тимошенко викликає Медведька і Луценка

Блок Юлії Тимошенко вимагає в четвер, 2 листопада, заслухати у Верховній Раді звіт генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо розслідування справ про вбивство члена Донецького обласного відділення БЮТ Геннадія Бистрякова і замаху на львівського депутата БЮТ Романа ФЕДИШИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні в інтерв`ю журналістам лідер БЮТ, народний депутат Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що ситуація, яка склалася із замахами та вбивствами підприємців, політиків, «вже набула жахливого стану». Вона нагадала, що 27 жовтня в Донецьку вбито Геннадія БИСТРЯКОВА, який був, зокрема, помічником народного депутата України від БЮТ Володимира СКУБЕНКА, а також гендиректором Дебальцевського заводу металургійного машинобудування. Крім того, днями був замах на ще одного БЮТівця у Львові, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Україна знову повертається до тих часів, коли «трупи підприємців, політиків, юристів і суддів будемо знаходити по териконах». Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що фракція БЮТ звернулася до Погоджувальної ради парламенту з тим, що у четвер поставити питання про заслуховування інформації щодо розслідування цих справ.

Водночас, підкреслила лідер БЮТ, Погоджувальна рада не прийняла з даного питання рішення. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що БЮТ наполягатиме, щоб у четвер, 2 листопада, все-таки була заслухана інформація генерального прокурора та міністра внутрішніх справ з даного питання. Вона зазначила, що “на сьогодні, на жаль, вбивають тих підприємців, які не знаходяться у владі”.

Як повідомляв УНІАН, Г.Бистряков був знайдений убитим 28 жовтня у власній квартирі в Донецьку.

Замах на депутата Львівської міської ради, генерального директора ринку “Шувар” Романа ФЕДИШИНА було скоєно 26 жовтня у Львові. Тоді було було підірвано його автомобіль. Внаслідок вибуху загинула 14-річна школярка, а сам Р.ФЕДИШИН та його помічник отримали поранення.