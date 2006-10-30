Міністри прийдуть та й підуть, а держсекретар залишиться

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує Верховній Раді запровадити інститут державних секретарів у складі міністерств.

Про це йдеться у законопроекті “Про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади”, текст якого міститься на офіційному сайті Верховної Ради України. (Відповідний законопроект глави держави №2325-1 зареєстрований у ВР 27 жовтня – УНІАН).

Розділ V законопроекту повністю присвячений діяльності міністерств. В ньому визначено завдання міністерств, їхню структуру, порядок їхнього формування, реорганізації та ліквідації.

Згідно з проектом закону, державний секретар очолює апарат міністерства, який забезпечує виконання міністром його функцій та повноважень, здійснює контроль за виконанням законодавства та реалізацією Програми діяльності Кабінету Міністрів України у відповідній сфері.

Основними завданнями державного секретаря міністерства визначено забезпечення діяльності міністра як керівника міністерства та члена Кабінету Міністрів України; організація поточної роботи, пов`язаної з виконанням покладених на міністерство завдань, у тому числі здійснення контролю за виконанням законодавства та Програми діяльності Кабінету Міністрів України у системі міністерства; забезпечення стабільності і наступності у роботі апарату міністерства.

У законопроекті наголошується, що державний секретар не може бути членом політичної партії.

Передбачається, що державний секретар міністерства призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням державного секретаря Кабінету Міністрів України, погодженим з відповідним міністром, строком на п`ять років, з правом повторного призначення. Кандидатури на посади державних секретарів міністерств добираються за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.

Законопроектом також встановлено, що Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює державний секретар Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем`єр-міністра України, погодженим з Вищою радою державної служби в порядку, визначеному законодавством про державну службу.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня у ВР був зареєстрований урядовий проект закону “Про Кабінет Міністрів України”. В урядовому проекті закону інститут державних секретарів не передбачений.