Розпуск Тернопільської облради нічого не навчив депутатів у Севастополі

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН вважає, що розпуск Тернопільської облради, яку, за його словами, «було розпущено за бездіяльність, відмову розглядати життєво важливі поточні проблеми міста», нічому не навчив депутатів міськради Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю регіональної державної телерадіокомпанії.

«На жаль, депутатський корпус Севастополя теж йде цим шляхом, вони (депутати - УНІАН) знову і знову відмовляються розглядати цілу низку найважливіших питань, повертають їх нам».

Зокрема, як повідомив В.КАЗАРІН, адміністрація міста завчасно, за два місяці подала в міськраду документи на оформлення земельних ділянок для подальшого їх виставляння на аукціон з продажу землі. В той же час, як додав він, депутати «повертають їх нам, не розглядаючи, або висуваючи якісь дивні, надумані заперечення».

Як підкреслив В.КАЗАРІН, «якщо ця справа не зміниться, якщо так триватиме і надалі, то не переглядатимуться тарифи, питання, пов`язані з підготовкою аукціонів, інші життєво важливі питання, постане, як і в Тернополі, питання про невиконання депутатським корпусом своїх безпосередніх обов`язків».

На думку представника керівництва міста, є два виходи. Перший - розпуск міської ради, призначення дострокових виборів. Проте, як вважає В.КАЗАРІН, цей варіант «сьогодні маловірогідний, тому що до виборів залишилося не так багато, і, швидше за все, різні інстанції не будуть схильні на це йти».

Другий шлях, на його думку - подавати до суду на бездіяльність міськради, і рішенням суду наділяти адміністрацію повноваженнями виконувати ті обов`язки, від виконання яких ухиляється Севастопольська міськрада».

Як вважає В.КАЗАРІН, «якщо в питаннях, пов`язаних з виділенням земельних ділянок для проведення аукціонів, ця позиція з боку міськради буде продовжена, ми підемо судовим шляхом, і повернемо собі ті повноваження, які міськрада забрала і не виконує».