Янукович ще раз обговорить з Ющенком відставку міністрів-«нашоукраїнців»

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що планує ще раз обговорити з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ питання відставки міністрів-«нашоукраїнців».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Тільки з урахуванням точки зору Президента це питання буде розглянуто», - сказав прем’єр. Він зазначив, що на сьогодні вже визначено квоти між членами парламентської коаліції щодо посад, які можуть звільнитися внаслідок відставки міністрів від «Нашої України», а також є кандидатури на ці посади. Водночас прем’єр наголосив, що питання призначення нових міністрів він також планує обговорити з Президентом.

Прем’єр також висловив думку, що питання міністрів буде вирішено у найближчий термін.