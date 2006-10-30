Ющенко підпише закон про Кабмін, якщо...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише закон про Кабінет Міністрів за умови закріплення принципових для нього положень - про інститут державних секретарів, розмежування політичних та адміністративних функцій міністерств і відомств, а також про контрасигнацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник Президента України з політичних питань Тарас СТЕЦЬКІВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Президент у своєму законопроекті сформулював принципові положення. Їх небагато – всього 5-6. Якщо вони увійдуть до урядового варіанту, то законопроект має всі шанси бути підписаним Президентом», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Разом з тим, радник Президента впевнений, що президентський варіант законопроекту про Кабінет Міністрів кращий за урядовий варіант. «Президентський варіант законопроекту більше відповідає європейським традиціям», - вважає він.

Т.СТЕЦЬКІВ підкреслив, що Президент наполягатиме на включенні свого варіанту контрасигнації і розраховує на компроміс між Секретаріатом Президента, апаратом Кабміну і Верховної Ради. «Але кожен компроміс має свої межі», - додав радник Президента.