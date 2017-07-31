ГПУ підозрює міністра фінансів Данилюка в ухилянні від сплати податків

Печерський районний суд міста Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів України Олександра Данилюка на предмет ймовірного ухилення від сплати податків. Про це йдеться в ухвалі суду, розміщеній на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень від 18 липня.

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Зазначається, що 18 липня до слідчого судді Печерського райсуду Києва надійшло клопотання прокурора Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про призначення документальної позапланової перевірки Данилюка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998-2016 років.

Згідно з ухвалою, Департаментом "здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002147 від 4 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 (умисне ухилення від сплати податків, зборів - УНІАН) КК України".

В ухвалі сказано, що згідно з відомостями з депутатського звернення вбачається, що Данилюк "в період 2010-2014 років перебував на посаді керівника Координаційного центру з впровадження економічних реформ при Адміністрації президента". Згідно з податкової інформації про доходи, він за 2010-2014 роки отримав доход на суму 556 162,98 грн.

Водночас, наголошується в документі, він в той же період набув у власність наступне майно: житловий будинок загальною площею 290 кв.м, вартість якого згідно з попереднім договором купівлі-продажу складає 2 054 000 грн, а також автомобіль БМВ Х5. Крім того, у 2014 році ним зроблено внесок на рахунок в ПАТ "Укрсоцбанк" у сумі 519 665,67 грн.

"Попереднім аналізом таких відомостей зроблено висновки про наявність ймовірного ухилення від сплати податків та зборів", - йдеться в ухвалі.

Крім того, зазначається, що прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що іншим чином, ніж призначити перевірку Данилюка за 1998-2016 роках, неможливо в ході досудового розслідування кримінального провадження підтвердити чи спростувати факт ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також встановлення розміру шкоди завданої злочином.

Так, суд ухвалив рішення задовольнити клопотання прокурора і призначити позапланову документальну перевірку Данилюка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 1998-2016 роки. Проведення перевірки доручено співробітникам ДФС.