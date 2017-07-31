Міністр фінансів поки не отримував жодних офіційних документів про підозру в несплаті податків

Міністр фінансів Олександр Данилюк поки що не отримував жодних офіційних документів від Генеральної прокуратури або інших органів про проведення щодо нього розслідування у справі про несплату податків.

Про це міністр написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Жодної підозри або будь-яких інших офіційних документів від ГПУ або інших органів я не отримував і про своє нібито ухилення від сплати податків дізнався з преси. Виявляється, що вже є рішення суду про перевірку податкової. Інноваційним вважаю інформування про проведення перевірки через пресу", - написав міністр.

Він зазначив, що сьогодні перший день перебуває у відпустці.

"Сьогодні дізнаюся з преси, що Генеральна прокуратура України мене нібито в чомусь підозрює. Дуже сподіваюся, що це не є політично мотивованим і не є помстою за те, що було зроблено, щоб перекрити корупційні схеми, виключити розкрадання бюджету і неефективне використання державних коштів", - написав Данилюк.

Міністр зазначив, що всі податки із зароблених ним коштів було сплачено.

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"Виникають питання про компетенцію і мотивації людей, які побудували цілу справу проти мене, оцінюючи виключно період роботи на держслужбі (2010-2014 рр.), і не зважаючи на період роботи в приватному секторі, зокрема, багаторічну роботу на провідних посадах в різних компаніях за кордоном. Цікавий прецедент для тих політиків і держслужбовців, які взагалі не працювали в приватному секторі. Чому правоохоронці не поспішають перевіряти тих з них, які мають розкішні будинки і дорогі автомобілі", - написав він.

Данилюк зазначив, що відпустку через інцидент переривати не планує, оскільки робота в міністерстві виснажує, а у нього попереду багато завдань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, стало відомо, що Печерський районний суд міста Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів України Олександра Данилюка на предмет можливого ухилення від сплати податків.

18 липня до слідчого судді Печерського райсуду Києва надійшло клопотання прокурора Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про призначення документальної позапланової перевірки Данилюка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 1998-2016 років.