Томенко вважає, що Нашу Україну можна реанімувати

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО не виключає, що за згоди Президента України на дострокові президентські та парламентські вибори “Наша Україна” може бути реанімована як майбутній блок Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Теоретично “Наша Україна” як проект майбутнього блоку Віктора ЮЩЕНКА, може реанімуватися. Це пов’язано зі згодою Президента на одночасні парламентські та президентські вибори», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що В.ЮЩЕНКО мріє стати лідером невеликої, але власної парламентської фракції. М.ТОМЕНКО припускає, що команда Президента переконала В.ЮЩЕНКА, що такий його блок може набрати від 7 до 12% голосів виборців. «Тому новий формат “Нашої України” може відновитися, почне працювати, і вже зараз дуже багато молодих і активних голів обласних держадміністрацій перебігають з “Єдиного центру” в цю нову партію Президента», - сказав він.

При цьому, за інформацією М.ТОМЕНКА, такий проект Президента фінансують «українські олігархи».