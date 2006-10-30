Азаров: ми знайдемо спільну мову

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявляє, що усі вимоги Президента України щодо соціальних гарантій у проекті Держбюджету на 2007 рік будуть враховані в процесі його підготовки до другого читання.

"Ми домовилися, що ми знайдемо спільну мову в процесі підготовки проекту до другого читання", - сказав М.АЗАРОВ в ефірі телеканалу “1+1”, зазначивши, що особисто обговорював з Віктором ЮЩЕНКОМ це питання.

Він також спростував інформацію про те, що в проекті держбюджету значно скорочені витрати на соціальне забезпечення громадян.

"Ні про яке скорочення соціальних гарантій у бюджеті 2007 року не йдеться. Президент звернув нашу увагу на низку питань, пов`язаних, наприклад, з функціонуванням вільних економічних зон, з податковою складовою бюджету", - сказав М.АЗАРОВ.

Міністр також зазначив, що в проекті держбюджету передбачено збільшення фінансування місцевих бюджетів.

Крім того, М.АЗАРОВ спростував думку, що в проекті держбюджету значні преференції передбачені для східних регіонів України.

"Це абсолютна нісенітниця – розмови, що якісь регіони одержать переваги. Усі види субвенцій виписані детально в законопроекті, і кожен регіон буде одержувати стільки, скільки це необхідно", - сказав він.

М.АЗАРОВ також запевнив, що фінанси, що виділятимуться регіонам, не будуть розподілятися в ручному режимі.

"Я хочу відкинути ці припущення... Відмінність цього бюджету в тому, що... починаючи з 2007 ніякого ручного розподілу не буде", - сказав цитує М.АЗАРОВА “Українська правда ”.