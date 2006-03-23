Ключковський пропонує Москві зробити українську мову регіональною

Народний депутат Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ пропонує Росії зробити українську мову регіональною для мільйона українців, які живуть в Москві. Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", так він прокоментував заяви Міністерства закордонних справ РФ, де сказано, що “Росія розраховує, що всі регіони України, як і Харків, визнають російську регіональною мовою”.

“В Москві проживає більше мільйона українців. За тими ж підставами варто оголосити українську мову регіональною в Москві”, - зазначив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

«Але ж ми не втручаємось у внутрішні справи Росії. З барським ставленням до України з боку різних чиновничих органів Росії пора закінчувати», - заявив він.

«Росія має навчитися, що Україна - незалежна суверенна держава. Якщо вона не вміє шанувати Україну, то Україна не буде шанувати Росію», - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

«Ми самі розберемося, де потрібна російська мова, де потрібна кримськотатарська, де потрібна польська, болгарська, єврейська та інші мови. Але це ми зробимо самі, без допомоги чиновників з Москви», - підкреслив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2006 р. Харківська міська рада прийняла рішення “Про російську мову в м. Харкові”, за яким визнано російську мову в Харкові регіональною і встановила використання російської мови як робочої мови в своїй роботі, в офіційних документах, повідомленнях тощо.

21 березня 2006 року Департамент інформації й друку Міністерства закордонних справ Росії поширив коментар, в якому висловив сподівання на те, що рішення Харківської міської ради про надання російській мові статусу регіональної позитивно вплине на визнання прав російської мови не тільки в Харківській області, але й в інших регіонах України.

Повідомляється, що таке рішення Харківської міської ради є «безумовно, кроком вперед». Відтепер російську мову можна буде використовувати як мову офіційного спілкування, нею буде вестися діловодство, двомовними стануть покажчики вулиць. Як вважає Департамент МЗС Росії, такого рішення вже давно чекають органи місцевого самоврядування, українська інтелігенція.