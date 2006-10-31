У ВР оголошено перерву на вимогу БЮТ і Нашої України

У пленарному засіданні Верховної Ради України до 11.00 оголошено перерву на вимогу фракцій БЮТ та «Наша Україна».

Ранкове засідання сьогодні відкрив спікер Олександр Мороз. У сесійній залі зареєструвалося 379 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, ВР має розглядати проект Державного бюджету у першому читанні, в залі присутні члени уряду на чолі з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.